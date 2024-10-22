В небе над Израилем заметили две «подозрительные» цели

В небе над Израилем заметили две «подозрительные воздушные цели». Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, которая пересекла границу Ливана и Израиля», — говорится в сообщении.

В результате этого в районе Верхней Галилеи объявлялась воздушная тревога. Сирены включались из-за возможного падения осколков при перехвате.

Вторую воздушную цель заметили над северной частью Голанских высот, она пересекла границу с востока.

«Цель была отслежена ВВС Израиля и упала на открытой местности», — уточнили в ЦАХАЛ.

По данным израильского оборонного ведомства, обошлось без пострадавших.

18 октября израильские вооруженные силы ликвидировали главный подземный командный центр и туннель «Хезболлы» в Ливане. В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что в подземных объектах находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами шиитской организации.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее ЦАХАЛ обнаружил в бункере «Хезболлы» полмиллиарда долларов.