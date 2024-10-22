Над Брянской областью уничтожили еще два украинских дрона

В небе над Брянской областью система противовоздушной обороны уничтожила еще два беспилотных летальных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — отметил он в 1:30 по московскому времени.

Об уничтожении двух первых дронов ВСУ этой ночью Богомаз информировал в 0:15.

19 октября сообщалось, что украинские беспилотники атаковали завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске, один «реактивный дрон» упал на здание предприятия, вызвав пожар в нем. Компания отмечала, что нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, а также прерваны технологические производственные цепочки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали Петербург беспилотником.