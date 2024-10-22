Над Брянской областью сбили два беспилотника

Российские военные пресекли попытку атаки беспилотника по территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.
Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.
Ночью 21 октября над территорией Брянской области было сбито три дрона самолетного типа.
19 октября беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, один «реактивный дрон» упал на здание предприятия, вызвав пожар в нем.
«Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в стране, производящее в том числе импульсные стабилизаторы, преобразователи, источники опорного напряжения, транзисторы и другие товары.
Ранее российские военные уничтожили дроны ВСУ «Баба Яга».