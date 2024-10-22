Над Брянской областью сбили два беспилотника

Российские военные пресекли попытку атаки беспилотника по территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ночью 21 октября над территорией Брянской области было сбито три дрона самолетного типа.

19 октября беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, один «реактивный дрон» упал на здание предприятия, вызвав пожар в нем.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в стране, производящее в том числе импульсные стабилизаторы, преобразователи, источники опорного напряжения, транзисторы и другие товары.

Ранее российские военные уничтожили дроны ВСУ «Баба Яга».