ЦАХАЛ обнаружил в бункере «Хезболлы» полмиллиарда долларов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что под больницей в Бейруте находится бункер движения «Хезболла», в котором, как утверждается, хранятся как минимум полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков. Об этом сообщает РИА Новости.

На специальном брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари раскрыл детали недавних атак ВВС на финансовую инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане, включая столицу. Он также представил 3D-визуализацию некоторых объектов, которые не подверглись атаке, среди которых бункер, расположенный, по его словам, под медицинским учреждением «Ас-Сахель» в бейрутском районе Дахия.

«Этот бункер находится прямо под больницей «Ас-Сахель» в центре Бейрута — Дахии. По нашим оценкам, в нем может храниться не менее полмиллиарда долларов наличными и в золоте. Эти средства могли бы и способны возродить Ливанское государство», — заявил Хагари.

19 октября израильские истребители обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

За день до этого в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации главного подземного командного центра и одного из туннелей «Хезболлы» в Ливане. В заявлении подчеркивалось, что члены шиитского движения использовали данные объекты для атак на поселения на севере еврейского государства.

Ранее Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане.