Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль раскрыл цель атаки по Дамаску

ЦАХАЛ нанес авиаудар по Дамаску, целью которого был новый лидер «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла», заявил пресс-секретарь ведомства Даниэль Хагари. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авиаудар последовал за ликвидацией Мухаммада Джауада Касира, который отвечал за поставку вооружений бойцам «Хезболлы» из Ирана в Ливан.

Хагари подчеркнул, что несколько часов назад был ликвидирован преемник Касира в Сирии.

До этого пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) в ближайшие часы нанесут новые удары по целям ливанского шиитского движения «Хезболла» в различных районах Ливана, в том числе в Бейруте.

18 октября израильские вооруженные силы ликвидировали главный подземный командный центр и туннель «Хезболлы» в Ливане. В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что в подземных объектах находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами шиитской организации.

Ранее Эрдоган призвал призвал усилить давление на Израиль ради мира на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами