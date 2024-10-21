Израиль раскрыл цель атаки по Дамаску

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла», заявил пресс-секретарь ведомства Даниэль Хагари. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авиаудар последовал за ликвидацией Мухаммада Джауада Касира, который отвечал за поставку вооружений бойцам «Хезболлы» из Ирана в Ливан.

Хагари подчеркнул, что несколько часов назад был ликвидирован преемник Касира в Сирии.

До этого пресс-секретарь ЦАХАЛ заявил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) в ближайшие часы нанесут новые удары по целям ливанского шиитского движения «Хезболла» в различных районах Ливана, в том числе в Бейруте.

18 октября израильские вооруженные силы ликвидировали главный подземный командный центр и туннель «Хезболлы» в Ливане. В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что в подземных объектах находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами шиитской организации.

Ранее Эрдоган призвал призвал усилить давление на Израиль ради мира на Ближнем Востоке.