Израиль анонсировал новые удары по целям «Хезболлы» в Ливане

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) в ближайшие часы нанесут новые удары по целям ливанского шиитского движения «Хезболла» в различных районах Ливана, в том числе в Бейруте. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели «Хезболлах» по всему Ливану, включая района Дахия в Бейруте», — сказал он.

18 октября израильские вооруженные силы ликвидировали главный подземный командный центр и туннель «Хезболлы» в Ливане. В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что в подземных объектах находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами шиитской организации.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Эрдоган призвал призвал усилить давление на Израиль ради мира на Ближнем Востоке.