Глава Севастополя сообщил о гибели офицера ВМФ в Сирии

В Севастополе в понедельник проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Михайленко, погибшего при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — написал он.

По словам Развожаева, сослуживцы Михайленко называли его отличным товарищем и настоящим профессионалом. Он умело обучал и воспитывал курсантов — будущих офицеров и адмиралов Российского флота.

Недавно замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил, что группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) готовит на сирийской территории провокации.

30 сентября 2015 года РФ начала военную операцию в Сирии, что не позволило проникшим на ее территорию формированиям «Исламского государства» (организация запрещена в России) взять Дамаск. Активная фаза военной операции закончилась через два года, тогда же основная часть ВС РФ покинула Сирию. Российские военные остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые Москва арендовала на 49 лет.

Ранее российская авиация атаковала в Сирии пункты подготовки террористов в Сирии.