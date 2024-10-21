Слова Зеленского о создании буферной зоны в Курской области назвали враньем

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о создании «буферной зоны» в Курской области, выдает желаемое за действительное. Об этом «Ленте.ру». заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«В Курской области наши войска освобождают населенный пункт за населенным пунктом. Заявление Зеленского — это вранье. Там последние резервы [ВСУ]. <...> Ничего они там сделать не могут. Поэтому не надо выдавать желаемое за действительное», — заявил он.

В понедельник, 21 октября, Зеленский заявил, что ВСУ якобы создали буферную зону на территории Курской области. Он также утверждает, что украинские войска якобы сохраняют позиции на захваченной части региона РФ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

14 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска заняли уже около 50% территории, которую ВСУ оккупировали в Курской области с начала августа.

Ранее стало известно о потерях американцев в Курской области.