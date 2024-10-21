Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слова Зеленского о создании буферной зоны в Курской области назвали враньем

В Госдуме назвали враньем слова Зеленского о буферной зоне в Курской области

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о создании «буферной зоны» в Курской области, выдает желаемое за действительное. Об этом «Ленте.ру». заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«В Курской области наши войска освобождают населенный пункт за населенным пунктом. Заявление Зеленского — это вранье. Там последние резервы [ВСУ]. <...> Ничего они там сделать не могут. Поэтому не надо выдавать желаемое за действительное», — заявил он.

В понедельник, 21 октября, Зеленский заявил, что ВСУ якобы создали буферную зону на территории Курской области. Он также утверждает, что украинские войска якобы сохраняют позиции на захваченной части региона РФ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

14 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска заняли уже около 50% территории, которую ВСУ оккупировали в Курской области с начала августа.

Ранее стало известно о потерях американцев в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами