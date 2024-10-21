Военный эксперт раскрыл, в состоянии ли Украина создать «грязную бомбу»

Украина в состоянии создать «грязную бомбу» из ядерных отходов атомных электростанций (АЭС), имеющихся на территории страны. Такое мнение в интервью RT высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Эти отходы, по его словам, можно использовать не только для детонации, но и для загрязнения местности на десятки километров.

«Если брать радиоактивные отходы и их элементы, то они, безусловно, есть, поскольку есть ряд АЭС. Там есть отработанный материал, находится хранилище, соответственно, его можно использовать для некой «грязной бомбы». Поражающий элемент, конечно, будет ниже, чем у классического ядерного оружия», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что создание настоящего ядерного оружия требует колоссальных вложений, в том числе финансовых.

21 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинское руководство, скорее всего, не имеет возможности для создания атомных вооружений. При этом, по его словам, шансы на то, что Киев займется производством «грязной бомбы» велики, «если американцы — реальные хозяева Украины — не запретят».

Ранее глава Херсонской области заявил о возможном создании Киевом «грязной бомбы».