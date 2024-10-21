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ВСУ обстреливают город-спутник ЗАЭС

ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Власти рекомендовали жителям оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Днем 21 октября пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об отключении высоковольтной линии энергоснабжения станции. Также ВСУ повредили тепловой узел Энергодара.

18 октября украинские дроны нанесли удары по инфраструктуре Энергодара. Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей. В тот же день город остался без электричества.

16 октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.

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