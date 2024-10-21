Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) понесла большие потери в ходе вторжения украинских сил в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого передает «Лента.ру».

По словам эксперта, члены ЧВК «привыкли зарабатывать деньги, а не расплачиваться жизнями». Матвийчук отметил, что они два раза выводили свои силы из Курской области. Причем второй раз, по его мнению, можно считать окончательным. В первый раз украинские войска убедили их вернуться.

Утром 21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что Forward Observation Group в первую неделю атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область России сняла своих сотрудников с этого направления из-за провала «плана блицкриг».

По его словам, позже FOG вернула на Курское направление лишь небольшие силы. «Аид» также рассказал, что подразделения ВСУ, состоящие из наемников, не занимаются штурмом населенных пунктов, они действуют как заградительные отряды, диверсионно-разведывательные группы, снайперы.

О том, что бойцы Forward Observations Group воюют против российских военных в рядах ВСУ в Курской области, стало известно после того, как в августе FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети.

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