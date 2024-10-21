Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден косвенный признак истощения ПВО ВСУ

Эксперт по БПЛА Федутин: ВС РФ стали чаще использовать «Орионы» из-за истощения систем ПВО

close
Oleksandr Klymenko/Reuters

ВС РФ перешли к более активному использованию ударных дронов «Орион» из-за истощения систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил в интервью для ТАСС эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Еще одной причиной роста частоты использования таких дронов эксперт назвал увеличение темпов их производства заводом «Кронштадт».

Российсий дрон «Орион» впервые совершил полет в 2016 году. Он может оснащаться средствами воздушной разведки, обеспечивать корректировку огня и подбирать цели для атак. На борту дрона находятся высокоточные бомбы и управляемые ракеты Х-БПЛА.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами