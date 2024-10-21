Найден косвенный признак истощения ПВО ВСУ

ВС РФ перешли к более активному использованию ударных дронов «Орион» из-за истощения систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил в интервью для ТАСС эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Еще одной причиной роста частоты использования таких дронов эксперт назвал увеличение темпов их производства заводом «Кронштадт».

Российсий дрон «Орион» впервые совершил полет в 2016 году. Он может оснащаться средствами воздушной разведки, обеспечивать корректировку огня и подбирать цели для атак. На борту дрона находятся высокоточные бомбы и управляемые ракеты Х-БПЛА.

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