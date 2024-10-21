Бой бронегруппы российских десантников в Курской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

На видео видно, как бронемашина перемещается по полю и ведет огонь из крупнокалиберного пулемета по лесу, где укрывалась группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, после действий бронегруппы захват опорного пункта продолжили штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение солдат и техники ВСУ, заняли опорный пункт, зачистили его от украинских пехотинцев и передали подразделениям закрепления.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.