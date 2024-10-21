Минобороны сообщило об ударах авиации по ВСУ в курском приграничье

Российская авиация за сутки нанесла поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах Курского приграничья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, авиация и артиллерия ударила по скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово.

Также российская авиация и ракетные войска ударили по живой силе ВСУ в Сумской области в районах Басовки, Веселовки, Журавки, Катериновки, Новенького, Рогозного и Ходина.

До этого пленный боец ВСУ Александр Ковбасюк рассказал, что украинских военных бросают на позиции «как собак», а потом не реагируют на просьбы обеспечить эвакуацию. По его словам, он был вынужден удерживать позицию вместе с тремя сослуживцами. В определенный момент Ковбасюк хотел сбежать, однако ему пришлось сдаться в плен. Он отметил, что многие солдаты сбегали, бросив позиции.

Ранее солдаты ВСУ рассказали о двух проблемах в рядах украинской армии.