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В Минобороны рассказали о сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 52 украинских беспилотника

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда HIMARS.

Ведомство до этого сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В министерстве уточнили, что 11 дронов были сбиты над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской. Еще один беспилотник перехвачен и уничтожен над территорией Орловской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 21 октября сообщил, что в регионе уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, никто из местных жителей при атаке не пострадал. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, какая страна передаст Украине разведывательные беспилотники.

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