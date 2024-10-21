В Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по украинским силам за сутки

Российские войска нанесли поражение живой силе и инфраструктурным объектам ВСУ в 127 районах за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника.

До этого Минобороны РФ сообщало, что расчет ТОС «Солнцепек» ВС РФ ударил по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.

Российские военные использовали термобарические снаряды. Атаковав опорный пункт ВСУ, они поддержали наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.