Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по украинским силам за сутки

МО РФ: российские войска нанесли поражение ВСУ в 127 районах за сутки

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение живой силе и инфраструктурным объектам ВСУ в 127 районах за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника.

До этого Минобороны РФ сообщало, что расчет ТОС «Солнцепек» ВС РФ ударил по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.

Российские военные использовали термобарические снаряды. Атаковав опорный пункт ВСУ, они поддержали наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами