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В Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненным на СВО бойцам

Мантурова: пластические хирурги бесплатно помогут раненным в зоне СВО солдатам

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Unsplash

Российские военные, которые пострадали при боевых действиях в зоне специальной военной операции на Украине, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Об этом сказала РИА Новости главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.

По ее словам, медики работают с пациентами, которые получили осколочные ранения. Им восстанавливают поврежденные участки лица и тела.

«Мы активно оперируем на базе военного госпиталя Бурденко и других клиник. Существующие государственные программы позволяют пациентам получать данную помощь бесплатно», — заверила Мантурова.

Она добавила, что медики бесплатно оказывают реабилитационные, завершающие косметические процедуры. Также с военными работают стоматологи.

В августе замминистра обороны России Анна Цивилева сообщала, что новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске будет сотрудничать с фондом поддержки бойцов специальной военной операции «Защитники Отечества», что позволит получать высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике детям бойцов со всей России.

Ранее в Приморском крае начал работу специальный отряд «Тигр-правопорядок», в состав которого вошли участники СВО, которые будут следить за правопорядком во Владивостоке.

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Операция на Украине
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