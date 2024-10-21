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Командир отряда «Ахмата» сообщил о ликвидации развернувших флаг Украины в Судже солдат ВСУ

ТАСС: российские военные уничтожили развернувших флаг Украины в Судже бойцов ВСУ

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Global Look Press

Российские военные ликвидировали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые развернули флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

Он отметил, что с момента, как украинские военные развернули свой флаг, до их ликвидации прошло менее четырех дней. Выжили два человека, которых взяли в плен.

Также «Аид» говорил, что боевые действия в Курской области побили рекорды по сложности. Военнослужащий отметил, что до атаки ВСУ на российский регион его группа успела побывать в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве.

По его словам, сейчас против Вооруженных сил РФ в Курской области воюют более десяти бригад ВСУ и подразделения наемников, в том числе из западных частных военных компаний. Командир напомнил, что ранее все боеспособные подразделения, включая их так называемую пожарную 47-ю бригаду, переброшены в Курскую область.

Ранее российский солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.

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