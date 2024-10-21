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Американская ЧВК вывела с Курского направления основные силы

Боец ВС РФ Аид: американская ЧВК FOG вывела с Курской области основные силы

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forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) в первую неделю атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область России сняла своих сотрудников с этого направления из-за провала «плана блицкриг». Об этом сообщил ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Поляки, грузины — они здесь есть в составе иностранного легиона Украины. Но, судя по иностранной речи, тоже у них все не так сладко идет», — поделился российский боец.

По его словам, позже FOG вернула на Курское направление лишь небольшие силы. «Аид» также рассказал, что подразделения ВСУ, состоящие из наемников, не занимаются штурмом населенных пунктов, они действуют как заградительные отряды, диверсионно-разведывательные группы, снайперы.

О том, что бойцы Forward Observations Group воюют против российских военных в рядах ВСУ в Курской области, стало известно после того, как в августе FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети.

Ранее Следственный комитет РФ узнал о преступлениях наемника из США Деррика Бейлса в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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