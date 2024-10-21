В Кривом Роге российские военные ударили по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в городе сначала зафиксировали прилет в гостиницу «Дружба», где, по данным его информаторов, жили представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры «в звании не ниже майора». Позже, вечером 20 октября, снаряд прилетел в гостиницу «Центральная», где также жили украинские офицеры и их западные коллеги.

После случившегося информаторы российского подполья сообщили об активной работе сотрудников скорой помощи и МЧС на местах прилетов.

Утром 21 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские войска ударили по заводу в Запорожье, где производили надводные беспилотники, которые использовали для атаки на Крым.

Ранее украинский чиновник заявил, что объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили урон.