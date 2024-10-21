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РИА Новости узнало о латиноамериканских наемниках в Донбассе

РИА Новости: наемники в Часове Яре попросили об эвакуации

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Наемники из Латинской Америки, перекинутые украинским командованием для обороны города Часов Яр в Донецкой народной республике, просят об эвакуации. Об этом рассказали РИА Новости бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на радиоперехваты.

20 октября боец группировки войск «Юг» сообщил агентству, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован под Часовым Яром.

По словам российских бойцов, среди наемников есть раненные. Согласно радиоперехватам, один из наемников рассказал сослуживцу, что не прекращается огонь артиллерии, в ход идут ручные противотанковые гранатометы, минометы. Мужчина пожаловался на сильную боль в ноге, такую, «будто ее хотят оторвать». Он также заявил, что невозможно разрушить какой-то дом, личный состав «потрепанный», и там очень холодно, бойцы «на пределе», поэтому нужна поддержка и эвакуация «ущербного».

Ранее военные РФ поразили место скопления иностранных наемников в Запорожье.

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