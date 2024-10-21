Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ окружили группировку ВСУ на Красноармейском направлении

ТАСС: российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове на Красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, все дороги, ведущие в населенный пункт, находятся под огневым контролем российских военных.

«Противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — поделился собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что шансов ВСУ безопасно выйти из окружения не осталось.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские военнослужащие завершают операцию по окружению группировки Вооруженных сил Украины в Курской области.

Российским войскам удалось взять под контроль деревню Викторовка, являющуюся «последним восточным населенным пунктом», занятым попавшими в окружение украинскими солдатами. Российские подразделения находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до города остается менее 2 км.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами