ВС РФ окружили группировку ВСУ на Красноармейском направлении

Российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове на Красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, все дороги, ведущие в населенный пункт, находятся под огневым контролем российских военных.

«Противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — поделился собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что шансов ВСУ безопасно выйти из окружения не осталось.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские военнослужащие завершают операцию по окружению группировки Вооруженных сил Украины в Курской области.

Российским войскам удалось взять под контроль деревню Викторовка, являющуюся «последним восточным населенным пунктом», занятым попавшими в окружение украинскими солдатами. Российские подразделения находятся в непосредственной близости от юго-восточной окраины Суджи — до города остается менее 2 км.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.