В Израиле введены в эксплуатацию американские комплексы ПРО THAAD

Американские комплексы противоракетной обороны THAAD развернули в Израиле в рамках подготовки возможной атаки Ирана баллистическими ракетами. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

«Американская система перехвата баллистических ракет THAAD сегодня была введена в эксплуатацию в Израиле», — говорится в сообщении.

Тележурналисты раскрыли, что на минувшей неделе в Израиль прибыло более 20 военно-транспортных американских самолетов. Они доставили компоненты систем THAAD, пусковые установки, радары, ракеты-перехватчики и прочее оборудование. Одновременно в Израиль прибыли сотни военнослужащих, которые будут обслуживать противоракетные комплексы в кооперации с израильскими ВВС.

13 октября Пентагон сообщил, что по решению президента США Джо Байдена направит батарею своих противоракетных комплексов THAAD Израилю. Согласно пресс-релизу, решение принято после «беспрецедентных атак» Ирана на Израиль. Батарея позволит Израилю усилить свою систему ПВО.

Ранее Bloomberg узнало о слабом влиянии США на политику Израиля на Ближнем Востоке.