Почти 400 тысяч человек, спасаясь от боевых действий, переехали из Ливана в Сирию

Из-за боевых действий в Ливане почти 400 тыс. человек переехали в Сирию. Об этом РИА Новости рассказал источник в сирийском иммиграционно-паспортном управлении.

По его словам, с 22 сентября по 18 октября в Сирию из Ливана прибыли 395 485 человек, из них — 124 450 ливанцев и 271 035 возвратившихся на родину сирийцев.

20 октября сообщалось, что самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли два удара по кварталу Харет-Хорейк недалеко от больницы Бахман в южном пригороде Бейрута.

19 октября израильские истребители обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане.