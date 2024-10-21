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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Накануне в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников. По данным ведомства, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку на российские объекты с применением дронов самолетного типа.

Позже в министерстве сообщили, что всего за сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 114 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее стало известно, что в России проведут испытания обнаружения дальних беспилотников ВСУ.

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