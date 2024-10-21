Вызвавшийся обучать ВСУ в Британии капрал Кристофер Гилл из четвертого батальона полка рейнджеров погиб при «инциденте, не связанном с боевой работой». Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Соединенного Королевства.

По данным минобороны, 35-летний военный скончался 16 октября. The Daily Mail уточнила, что это случилось во время ночных учений его подразделения в нацпарке Брекон-Биконс в южной части Уэльса. Инцидент произошел на полигоне Корт-и-Голлен, где отрабатывают использование боевых патронов.

В конце сентября военнослужащий Военно-воздушных сил США по имени Стивен погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом стало известно, когда в одной из социальных сетей появилось сообщение американки, утверждающей, что накануне на Украине погиб ее супруг. На опубликованном скриншоте девушка пишет, что Стивен согласился принять участие в программе для иностранных инструкторов.

Ранее латиноамериканские солдаты ВСУ пожаловались на нелогичные приказы командиров.