Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренировавший ВСУ британский капрал погиб на ночных учениях в Уэльсе

Минобороны Британии сообщило о гибели капрала Кристофера Гилла, обучавшего ВСУ

close
Kin Cheung/AP

Вызвавшийся обучать ВСУ в Британии капрал Кристофер Гилл из четвертого батальона полка рейнджеров погиб при «инциденте, не связанном с боевой работой». Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Соединенного Королевства.

По данным минобороны, 35-летний военный скончался 16 октября. The Daily Mail уточнила, что это случилось во время ночных учений его подразделения в нацпарке Брекон-Биконс в южной части Уэльса. Инцидент произошел на полигоне Корт-и-Голлен, где отрабатывают использование боевых патронов.

В конце сентября военнослужащий Военно-воздушных сил США по имени Стивен погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом стало известно, когда в одной из социальных сетей появилось сообщение американки, утверждающей, что накануне на Украине погиб ее супруг. На опубликованном скриншоте девушка пишет, что Стивен согласился принять участие в программе для иностранных инструкторов.

Ранее латиноамериканские солдаты ВСУ пожаловались на нелогичные приказы командиров.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами