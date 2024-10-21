Израильские самолеты атаковали цель рядом с международным аэропортом Бейрута

Бомбардировщики израильских ВВС нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболла». Как сообщил ТАСС один из очевидцев, с места бомбардировки окутал густой черный дым.

Удар пришелся на объект, расположенный в 500 метрах от международного аэропорта имени Рафика Харири на юге Бейрута.

«Судя по всему, удар нанесли по бензоколонке, расположенной в районе Тахвита-эль-Гадир», — уточнил очевидец.

По его словам, взрывы доносились из соседнего квартала Хай-эс-Саллюм, который находится на пути в аэропорт.

Накануне радикальные иракские группировки с помощью беспилотников дважды за день атаковали Голанские высоты. Об этом, ссылаясь на заявление формирований, входящих в состав «Исламского сопротивления Ирака».

Также в воскресенье, 20 октября сообщалось, что ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населенном пункте Рош-Пина на севере Израиля.

Ранее появились данные, что разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу» для ликвидации Насраллы.