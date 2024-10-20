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Бульдозер израильских военных снес смотровую вышку ООН в Ливане

ЦАХАЛ снес смотровую башню ЮНИФИЛ в Ливане

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозера снесла смотровую вышку и ограждение по периметру позиций Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), расположенных в Марвахине. Об этом сообщили в пресс-службе ЮНИФИЛ.

«Мы снова напоминаем Армии обороны Израиля и всем участникам об их обязательствах по обеспечению безопасности и сохранности персонала и имущества ООН и соблюдению неприкосновенности помещений ООН в любое время», — говорится в сообщении.

В ЮНИФИЛ отметили, что ЦАХАЛ неоднократно требовал, чтобы миротворцы ООН покинули свои позиции. Однако всемирная организация намерена продолжить выполнять поставленные задачи по мониторингу ситуации, подчеркнули в пресс-службе.

Несколькими часами ранее авиация Израиля нанесла удары по штабу разведки «Хезболлы» и подземному оружейному цеху этого шиитского движения в Бейруте. Как заявили в ЦАХАЛ, перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

Ранее Израиль сообщил о 200 выпущенных снарядах из Ливана.

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