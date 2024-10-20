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ЦАХАЛ нанес удары в Ливане по отделениям связанной с «Хезболлой» финансовой организации

Израиль нанес удары в Ливане по зданиям финансовой организации «Кард аль-Хасан»

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Nir Elias/Reuters

Израильская авиация нанесла удары по находящимся в восточной части Ливана зданиям связанной с движением «Хезболла» финансовой организации «Кард аль-Хасан». Об этом сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.

Самолеты совершили два авианалета на расположенные в долине Бекаа отделения «Кард аль-Хасан». Одно их них находилось на рынке города Баальбек. Второй удар пришелся по зданию организации в городе Хермель.

20 октября самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по штабу разведки «Хезболлы» и подземному оружейному цеху этого шиитского движения в Бейруте.

Чуть ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что самолеты ВВС Израиля нанесли два удара по кварталу Харет-Хорейк недалеко от больницы Бахман в южном пригороде Бейрута.

В ночь на 20 октября вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

Ранее Нетаньяху заявил, что ничто не сможет помешать Израилю победить.

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Операция Израиля в Ливане
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