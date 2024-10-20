На Украине мобилизованных назвали «небоеспособным балластом»

Насильно мобилизованные украинцы на фронте являются «бесполезным балластом». Об этом заявил украинский политик, бывший глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, сообщает «Страна.ua».

«Командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой (насильственной. — «Газета.Ru») мобилизации — это небоеспособный балласт для них. Из 25 человек в бой может пойти только один», — сказал Гайдай.

По его словам, остальные – это потенциальные дезертиры, а также ребята, которые первыми не выживают в бою.

В октябре депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко возмутился нежеланием сограждан идти на фронт.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине предупредили о мести насильственно мобилизованных граждан.