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В ВСУ рассказали о проблеме из-за потерь военных

Лейтенант ВСУ Микитенко: из-за потерь некому использовать западное оружие

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Alina Smutko/Reuters

В украинской армии некому использовать оружие, поставленное западными странами, из-за потерь в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявила лейтенант ВСУ Юлия Микитенко, ее цитирует Telegraph.

Она отметила, что украинским военным выдали небольшое количество западного оружия, бойцы должны его применять так же, как в 2022 году. Однако, подчеркнула Микитенко, ВСУ не могут этого делать из-за больших потерь.

Кроме того, лейтенант заявила, что среди украинских солдат упала мотивация участвовать в боевых действиях. Согласно ее оценке, Украина еще десять лет не сможет восстановить ресурсы до уровня 2022 года.

Накануне Минобороны сообщило, что потери украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, за все время боевых действий на территории региона превысили 24 740 солдат.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, как в Курской области эвакуируют раненых солдат.

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