Экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

20 октября в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районе 15 населенных пунктов в Курской области.

В ведомстве уточнили, что под удары попали места скопления живой силы и техники двух механизированных и одной танковой бригад украинских войск. Также атакам подверглись бойцы одной десантно-штурмовой бригады и одной бригады территориальной обороны ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 бойцов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.