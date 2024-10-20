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Российский вертолет уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области

Минобороны: Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

20 октября в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районе 15 населенных пунктов в Курской области.

В ведомстве уточнили, что под удары попали места скопления живой силы и техники двух механизированных и одной танковой бригад украинских войск. Также атакам подверглись бойцы одной десантно-штурмовой бригады и одной бригады территориальной обороны ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 бойцов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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