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Называющий себя охранником Лукашенко белорус уехал воевать за ВСУ

Observer: экс-сотрудник МВД Белоруссии уехал воевать за украинскую армию

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший белорусский милиционер Вячеслав Грановский, который называет себя экс-охранником президента республики Александра Лукашенко, сбежал на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ против России. Об этом он рассказал в интервью британской газете Observer.

По словам мужчины, на него произвели впечатление митинги в Белоруссии, которые произошли в августе 2020-го. В сентябре того же года он уволился. Спустя несколько месяцев милиционер узнал от своих источников, что против него якобы хотят возбудить уголовное дело. Он собрал вещи, уехал в Харьков и вступил в ВСУ.

Нарушивший присягу перебежчик заявляет, что пережил осаду Бахмута и принял участие в десятках сражений против российской армии.

Отмечается, что в Белоруссии на бывшего сотрудника милиции заведены уголовные дела за госизмену, наемничество и участие в экстремистской организации.

19 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье поразили место расположения иностранных наемников вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о ликвидации наемника из США в ЛНР при помощи дрона.

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