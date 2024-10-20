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Российские военные уничтожили БТР Stryker ВСУ

Минобороны России: ВС России уничтожили БТР Stryker ВСУ в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили бронетранспортер (БТР) Stryker украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Уточняется, что разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки выявило движение бронетранспортера Stryker Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области.

«После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker американского производства был уничтожен», — отметило российское оборонное ведомство.

В Минобороны РФ добавили, что объективный контроль уничтожения бронетранспортера украинских солдат осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Также министерство сообщило, что потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1805 солдат.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде.

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