Российские военные уничтожили БТР Stryker ВСУ

Российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили бронетранспортер (БТР) Stryker украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Уточняется, что разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью средств воздушной разведки выявило движение бронетранспортера Stryker Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области.

«После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker американского производства был уничтожен», — отметило российское оборонное ведомство.

В Минобороны РФ добавили, что объективный контроль уничтожения бронетранспортера украинских солдат осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Также министерство сообщило, что потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1805 солдат.

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