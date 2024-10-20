Движение сопротивления «Русский Херсон» передало российским военнослужащим координаты, благодаря которым были уничтожены 194 украинских бойца. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«По нашим координатам были уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, пункт дислокации противника, 194 нациста Вооруженных сил Украины», — утверждается в публикации.

Кроме того, по координатам движения ВС России уничтожили склад с боекомплектом, четыре гаубицы Д-20, 24 украинских военных автомобиля, три лодки, станцию РЭБ, один миномет и три промышленных генератора украинской армии.

20 октября министерство обороны России сообщило, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 бойцов.

Из публикации следует, что за все время боевых действий в Курской области российские солдаты ликвидировали более 25 тыс. военных ВСУ и вывели из строя 167 танков. Украинские отряды потеряли и сотни единиц других видов техники, включая 964 боевые бронированные машины и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде.