ВВС Израиля нанесли удары по штабу разведки «Хезболлы»

Авиация Израиля нанесла удары по штабу разведки «Хезболлы» и подземному оружейному цеху этого шиитского движения в Бейруте. Об этом заявила армейская пресс-служба, передает ТАСС.

«Перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, в том числе заблаговременное оповещение населения в этом районе», — говорится в публикации.

До этого ливанское национальное агентство NNA сообщило, что самолеты ВВС Израиля нанесли два удара по кварталу Харет-Хорейк недалеко от больницы Бахман в южном пригороде Бейрута.

В ночь на 20 октября вооруженные отряды шиитской организации атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

19 октября израильские истребители обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

За день до этого в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации главного подземного командного центра и одного из туннелей «Хезболлы» в Ливане. В заявлении подчеркивалось, что члены шиитского движения использовали данные объекты для атак на поселения на севере еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что ничто не сможет помешать Израилю победить.