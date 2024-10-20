Российский вертолет ударил по месту скопления ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ поразил место скопления живой силы и техники украинских войск в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

Из заявления следует, что военнослужащие страны нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи авиационных средств поражения. При этом цель находилась в одном из приграничных районов российского региона.

«По докладам наводчиков, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после атаки экипаж Ми-28НМ осуществил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого вертолет вернулся на базу.

19 октября экипаж российского вертолета Ка-52 помешал ротации украинских подразделений в одном из приграничных районов Курской области. С этой целью солдаты выпустили ракеты по личному составу и бронированной технике ВСУ, успешно ликвидировав заданные цели. Как рассказали в Минобороны РФ, после этого находившиеся на борту воздушного судна бойцы выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области.