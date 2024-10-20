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Израиль нанес удары рядом с больницей в пригороде Бейрута

NNA: израильские ВВС нанесли удары рядом с больницей в южном пригороде Бейрута

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Самолеты ВВС Израиля нанесли два удара по кварталу Харет-Хорейк недалеко от больницы Бахман в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Отмечается, что израильские самолеты совершили два авианалета на пригород.

«Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман в Харет-Хрейк» , — говорится в публикации.

Утром 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении более 65 членов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В ночь на 20 октября вооруженные отряды шиитской организации атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

19 октября израильские истребители обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

За день до этого в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации главного подземного командного центра и одного из туннелей «Хезболлы» в Ливане. В заявлении подчеркивалось, что члены шиитского движения использовали данные объекты для атак на поселения на севере еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что ничто не сможет помешать Израилю победить.

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