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Израильские солдаты задержали медика Красного Полумесяца на Западном берегу

Красный Полумесяц сообщил о задержании своего медика солдатами Израиля

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Gerakub/Shutterstock

Солдаты армии обороны Израиля произвели задержание сотрудника бригады скорой помощи Красного Полумесяца на Западном берегу Иордана. Об этом говорится в сообщении волонтерского сообщества в соцсети X.

Инцидент произошел близ города Наблус в населенном пункте Бейта. Утверждается, что израильские солдаты не только задержали медика, но и изъяли у бригады скорой средства связи. Позднее сотрудника Красного Полумесяца освободили. Причины случившегося не уточняются.

13 октября сообщалось, что в результате израильской атаки на юг Ливана пострадали четыре сотрудника Красного Креста.

6 октября Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца заявило, что любой вред, причиненный медицинским работникам, спасателям-волонтерам или медицинским учреждениям, неприемлем. Они защищены международным гуманитарным правом и должны быть защищены от насилия, говорится в заявлении.

Ранее Красный Крест рассказал о поиске пропавших в Курской области.

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