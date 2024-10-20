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В подполье сообщили о поражении места дислокации ВСУ в одном из регионов Украины

РИА Новости: в Винницкой области Украины поражено место дислокации ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости о поражении места дислокации украинских войск в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины.

По словам представителя подполья, российские войска нанесли удар в субботу в 23:25 мск в направлении пригорода Жуковцы.

Лебедев уточнил, что там находилось расположение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрытое средствами противовоздушной обороны.

В разговоре с РИА Новости координатор николаевского сопротивления также сообщал о нескольких ударах по Харькову. По его словам, после атаки в городе была зафиксирована повышенная активность бригад скорой медицинской помощи.

Украинские СМИ, в свою очередь, сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. Приблизительно в 21:00 в субботу, 19 октября, стало известно о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Вооруженных силах РФ раскрыли число опорных пунктов украинских войск, которые захватили российские бойцы.

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