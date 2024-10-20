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Ливанская столица подверглась атаке со стороны ЦАХАЛ

Израильские истребители ударили по кварталу Харет-Хорейк на юге Бейрута

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Amir Cohen/Reuters

Израильские военные нанесли удар по южным окраинам столицы Ливана, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что в операции приняли участие истребители Военно-воздушных сил Израиля. При этом целью стал квартал Харет-Хорейк, после атаки в нем произошел мощный взрыв.

19 октября израильские истребители также обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

За день до этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации главного подземного командного центра и одного из туннелей «Хезболлы» в Ливане. В заявлении подчеркивалось, что члены шиитского движения использовали данные объекты для атак на поселения на севере еврейского государства.

По информации израильских войск, в уничтоженном подземном командном центре и туннеле находились долговременные укрытия и запасы оружия для сторонников «Хезболлы». Также здесь хранились некие документы, уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее израильский танк обстрелял наблюдательный пост ООН в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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