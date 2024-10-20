Украинские солдаты из националистического батальона «Днепр-1» (признан в РФ террористической организацией) заминировали памятник своим сослуживцам, когда отступали из села Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя историко-просветительного проекта «Донбасс — сердце России» Владимира Бодачевского.

Он рассказал, что памятник солдатам ВСУ был найден в рамках обследования территории на предмет культурных объектов. Удалось выяснить, что на этом месте был бой, и украинские военные понесли потери, после чего и появился мемориал.

«Как говорят наши ребята-саперы, что при отступлении они (боевики нацбата «Днепр-1 — Прим. ред.) заминировали этот памятник», — рассказал Бодачевский.

2 октября Telegram-канал «Резидент.ua» сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский постоянно жалуется президенту страны Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) не подчиняется украинскому генштабу.

Как считает Сырский, данную бригаду необходимо перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Однако командование «Азова» игнорирует приказы главкома.

Ранее стало известно об инциденте в российской колонии, где боевик «Азова» призывал заключенных примкнуть к террористам.