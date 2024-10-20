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На Харьковском направлении уничтожили бронетранспортер ВСУ

РИА Новости: оператор дрона сжег бронетранспортер ВСУ на Харьковском направлении

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Оператор ударного дрона в составе группировки российских войск «Запад» ликвидировал бронетранспортер M113 американского производства на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя силового ведомства РФ.

По информации агентства, солдат заметил переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику в районе населенного пункта Колесниково. Далее он принял решение оказать на машину огневое воздействие.

«Оператор <…> с помощью сброса с коптера специального противотанкового зажигательного боеприпаса уничтожил <…> бронетранспортер M113», — добавил источник.

Из материала следует, что об успешной ликвидации машины свидетельствуют кадры объективного контроля.

19 октября пленный украинский офицер Алексей Грищенко заявил, что в настоящее время ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении.

В пример мужчина привел свое подразделение, которое за последние два месяца доукомплектовывали людьми уже как минимум три раза. Как сказал боец ВСУ, потери в его роте были настолько большими, что из всех ликвидированных солдат можно было бы собрать отдельный батальон.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль часть Купянского района Харьковской области.

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Операция на Украине
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