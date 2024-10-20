Израиль нанес массированные удары по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по сектору Газа, сообщается о большом количестве пострадавших. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Как сообщили власти палестинского анклава, ВВС Израиля в ночь на воскресенье подвергли бомбардировке расположенный на севере город Бейт-Лахия <...>. Полностью уничтожен жилой квартал. Многие до сих пор остаются под обломками разрушенных зданий», — говорится в сообщении.

По данным агентства WAFA, в Бейт-Лахии с беспилотника была обстреляна группа палестинцев, которые нашли убежище во дворе местной больницы. Также зафиксировано прямое попадание в автомобиль скорой помощи.

WAFA также сообщил, что в городе Дейр-эль-Балах в результате ночного удара по убежищу для внутренне перемещенных лиц были ранены пять палестинцев. В Газе атаке с воздуха подверглись некоторые районы. По данным агентства, в результате удара по жилому строению пострадали два человека.

В свою очередь, как уточняет WAFA, на Западном берегу реки Иордан армейский джип ночью сбил молодого человека, ехавшего на мотоцикле. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел во время облавы в городе Тулькарм. Также колонна бронетехники вторглась в лагерь беженцев Балата в Наблусе, кроме того, аналогичный рейд был осуществлен в Вифлееме. Там ЦАХАЛ применил светошумовые гранаты.

Накануне армия Израиля сообщила, что в ходе операций на юге сектора Газа ведутся бои в районе города Рафах и в Джабалии в северной части анклава.

Израиль сообщил о 200 выпущенных снарядах из Ливана.