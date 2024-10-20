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В Брянской области сбили два беспилотника

Богомаз: еще два беспилотника уничтожены в Брянской области, пострадавших нет

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РИА Новости

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В ночь на 20 октября Богомаз также сообщил об уничтожении в Брянской области беспилотника самолетного типа. До этого фиксировались две безуспешные попытки атак БПЛА по Брянской области. Богомаз сообщал, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не было. На месте падения дронов вели работу экстренные службы региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Раменском городском округе сбили беспилотник.

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Атаки БПЛА на Россию
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