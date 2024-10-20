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Минобороны раскрыло, как снабжало опасные районы курского приграничья

Минобороны: ВС РФ применяют болотоход «Сокол», снабжая опасное приграничье

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки российских войск «Север» применяют болотоход «Сокол» для доставки продовольствия и боеприпасов в опасные зоны приграничного района Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«На данной технике российского производства морпехи перевозят различные грузы, включая продукты питания, боеприпасы и медикаменты в места, где активно работают вражеские FPV-дроны», — сообщил собеседник агентства.

В оборонном ведомстве уточнили, что этот вид транспорта отличается высокой скоростью движения по бездорожью, кроме того, он затрудняет работу операторам квадрокоптеров противника. Собеседник агентства уточнил, что для противодействия вражеским беспилотникам на болотоход устанавливаются приборы радиоэлектронной борьбы.

В феврале компания «Трэкол», занимающаяся производством вездеходов на шинах сверхнизкого давления, рассказала о вездеходе «Арктика» с колесной формулой 8х8. Этот восьмиколесный вездеход рассчитан на перевозку двух человек, а также порядка четырех тонн груза. В случае использования прицепа общая грузоподъемность автопоезда достигает 5,5 тонны. Машина построена на раме, кабина и грузовая платформа сделаны из алюминиевых сплавов.

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