Украинцев, которые воюют за президента Украины Владимира Зеленского, не простят ни в их стране, ни в России, утверждает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, только украинские военные могут сегодня бороться с правительством своей страны.

Балицкий подчеркнул, что российская сторона не простит украинским военным издевательства над пленными, обстрелы городов.

В сентябре Балицкий заявил, что все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы.

Балицкий обратил внимание, что национализированное имущество либо передали в федеральную собственность, либо оставили в собственности региона. До сих пор еще находят квартиры и другие небольшие объекты, которые были переоформлены на аффилированных лиц.

Глава региона отметил, что в федеральную собственность уже передана атомная, тепловые и ветровые станции, солнечные батареи, железная дорога. Он напомнил, что эта работа рассчитана до 2028 года, поэтому время еще есть. Балицкий пообещал отнять все, что найдут.

Ранее Балицкий исключил вероятность захвата ЗАЭС.