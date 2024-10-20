Третья за ночь серия взрывов произошла в столице Украины

Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает 24-й телеканал.

«В Киеве снова взрывы», — говорится в публикации.

По информации данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

В ночь на 20 октября сообщалось, что в столице Украины повторно произошли взрывы.

Приблизительно 21:00 в субботу, 19 октября, стало известно о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу и ликвидации военных ВСУ в Запорожье.