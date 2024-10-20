В Липецкой области потушили пожары после падения БПЛА

В результате уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Липецкой областью пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, пострадавших нет. Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены», — написал Артамонов.

Глава региона добавил, что на местах обнаружения обломков беспилотников продолжают работать спецслужбы, они обезвреживают обломки. Артомонов подчеркнул, что все системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии полной готовности.

20 октября в 1:10 Артамонов написал, что над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены беспилотники. По словам главы региона, в столице области обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в микрорайоне Сырского Рудника.

С 23:53 на всей территории Липецкой области действовал желтый уровень «Воздушная опасность», а в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах он был повышен до красного уровня.

Ранее россиян призвали не сообщать анонимам в соцсетях об атаках БПЛА.