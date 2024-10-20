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В Раменском городском округе сбили беспилотник

Собянин: ПВО сбила в Раменском городском округе летевший на Москву БПЛА

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

В ночь на 20 октября над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены беспилотники. В регионе был объявлен режим угрозы атаки БПЛА. Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянской областью.

Ранее появилось видео, как российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут.

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